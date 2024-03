Udinese – Settimana decisiva, dal ritorno di Bijol alla sfida salvezza

Settimana decisiva per il calciatore sloveno Jaka Bijol e non solo, visto che sarà fondamentale anche per i calciatori bianconeri

Settimana decisiva non solo per il giocatore, ma anche per tutto il gruppo squadra che si appresta ad una sfida da non sbagliare contro la Salernitana di mister Liverani. Sicuramente i bianconeri avranno studiato il team avversario nei minimi dettagli, ma l'assenza di Pereyra complica e non poco l'ottenimento dei tre punti finali.