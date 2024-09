Udinese-Salernitana | Scelto il direttore di gara: ecco tutti i precedenti

La sfida valida per i sedicesimi di finale tra l'Udinese e la Salernitana si avvicina ogni giorno di più. La squadra bianconera non vede l'ora di fare la differenza e continuare a mettersi in mostra. Proprio per questo motivo non si può sbagliare e bisogna centrare un obiettivo che oramai manca da più di due stagioni.