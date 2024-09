Udinese – Thauvin torna in Nazionale? Il francese è tra i pre-convocati

Un inizio di stagione da paura che non è affatto passato inosservato. Il calciatore francese si prepara a diventare un perno anche di questa nuova Francia. Florian Thauvin non vede l'ora di fare la differenza e mettersi in mostra anche con la sua Nazionale con cui si è laureato Campione del Mondo.

Il classe 1993 rientra tra i pre-convocati di Didier Deschamps in vista dei prossimi due incontro di Nations League. Una chiamata che sicuramente fa onore al ragazzo e fa capire i grandi passi in avanti fatti dal suo arrivo in quel di Udine. Cambiando rapidamente discorso, andiamo a vedere le ultime in vista del prossimo match. Dopodomani, tutti in campo per la Coppa Italia, diverse le sorprese <<<