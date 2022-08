News Udinese – Salernitana senza capitano? Le ultimissime dai campi

Udinese e Salernitana si preparano al prossimo incontro di campionato. Ecco tutte le novità che arrivano dai campi d'allenamento

L'Udinese e la Salernitana sono pronte per darsi battaglia domani pomeriggio sul campo da gioco della Dacia Arena. Sia il team bianconero che quello amaranto non vedono l'ora di fare la differenza e smuovere (in maniera importante) la propria classifica. Alla Dacia Arena ci si aspetta una cornice di pubblico molto importante e una squadra vogliosa di fare la differenza. Sicuramente non sarà semplice dire la propria e la partita si prospetta combattuta, ma l'idea è quella di fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Intanto arrivano diverse novità dai campi d'allenamento delle due società. Ecco tutte le ultime in vista della partita.

L'Udinese continua ad allenarsi sotto i riflettori del Bruseschi, ma da ieri ha dovuto accettare la partenza del sostituto di Nahuel Molina: Brandon Soppy. Il giocatore ha eseguito le visite mediche con l'Atalanta ed è pronto per la sua nuova avventura in quel di Bergamo. Adesso la palla passa nelle mani del mister, che dovrà decidere a quale giocatore assegnare e consegnare la fascia destra. Il favorito numero uno sembra essere Festy Ebosele, l'irlandese arriva dalla seconda categoria del calcio inglese e non vede l'ora di avere la sua chance dal primo minuto. Sono diverse le novità anche in quel di Salerno. Un attaccante è pronto per alzare bandiera bianca.

Lo stop del capitano

Nelle ultime ore è arrivata una notizia tutt'altro che positiva, visto che la Salernitana dovrà fare a meno di uno dei calciatori con più tecnica all'interno della rosa. Stiamo parlando di Frank Ribery, il talento transalpino è stato costretto allo stop per via di un'infiammazione al ginocchio. Non solo lui è in dubbio per la sfida di domenica, ma anche Kastanos e Pirola alle prese con l'influenza.