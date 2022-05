Salernitana-Udinese | Pre-partita, Becao: “non ci interessa il loro obiettivo”

Ecco le ultimissime dichiarazioni di Becao nel pre-partita dell'ultimo match del campionato contro il club campano di Nicola

"Sono felice perché sono riuscito anche a segnare un paio di volte il che mi rende molto contento. Come ripeto ogni volta, il mio ruolo è fare il difensore, prima faccio il possibile per difendere e per aiutare la squadra poi, ovviamente, se arrivano i gol sono felice. Se ne dovessi segnare uno anche oggi sarei ancora più felice". Ha tenuto anche a ribadire il fatto che l'Udinese è venuta all'Arechi per vincere la partita e non come semplice spettatrice. Ci sono ancora 90 minuti da giocare e la Salernitana dovrà lottare per guadagnarsi la salvezza. I bianconeri non hanno intenzione di regalare niente a nessuno. Per concludere: "Non ci interessa il loro obiettivo, ci interessa soltanto il nostro. Cercheremo di fare il possibile, come al solito, per fare una buona gara. Scenderemo in campo compatti e daremo di tutto".