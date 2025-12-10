News Udinese – Settimana in salita: all’orizzonte c’è il Napoli!

Non è un momento facile per l'Udinese che si ritrova senza la fascia sinistra. Kamara e Zemura sono attualmente fermi. Oggi si sapranno i risultati degli esami di Zemura cosicché Runjaic possa subito mettersi a lavoro per cercare un'alternativa. Il problema è che domenica al Bluenergy Stadium arriverà il Napoli di Antonio Conte.