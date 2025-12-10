News Udinese – Settimana in salita: all’orizzonte c’è il Napoli!

Non è un momento facile per l'Udinese che si ritrova senza la fascia sinistra. Kamara e Zemura sono attualmente fermi. Oggi si sapranno i risultati degli esami di Zemura cosicché Runjaic possa subito mettersi a lavoro per cercare un'alternativa. Il problema è che domenica al Bluenergy Stadium arriverà il Napoli di Antonio Conte.
Fascia sinistra ko, servono nuove soluzione per adattarsi alle emergenze e per ritrovare i punti in campionato
Gli azzurri sono impegnati questa sera contro il Benfica di José Mourinho e potrebbero risentire di alcune stanchezze fisiche. Sappiamo però quanto Conte ci tenga al campionato pertanto non lascerà punti al caso contro un'Udinese in riabilitazione fisica e psicologica.
Runjaic deve uscire dal turbine delle sconfitte ed evitare la terza consecutiva anche se l'avversario è tra i più difficili del campionato. Le ultime notizie del mercato friulano: Pozzo corre ai ripari: colpo pronto per gennaio <<<
