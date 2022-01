Notizie Udinese – Il saluto di De Maio: ”Grazie a tutti. Un onore…”

Ora è ufficiale: De Maio è un nuovo giocatore del Vicenza. Il francese, sul proprio profilo Instagram, ha voluto salutare i tifosi friulani

Attraverso il proprio profilo Instagram, De Maio, ha espresso parole al miele per tifosi, compagni, staff e società. Ecco le sue parole: ''Grazie Friulani. Inizio con un GRAZIE per come avete accolto me e la mia famiglia nella vostra città. E’ stato un onore poter condividere tre anni insieme a tutti voi!! Grazie all’Udinese perché mi ha reso orgoglioso di poter far parte della loro società ,di conoscere la famiglia Pozzo che ringrazio di vero cuore per tutto quello che ha fatto per me e la mia famiglia Grazie ai magazzinieri,Dottori,Fisioterapisti,preparatori e tutto lo Staff tecnico. Grazie a voi tifosi per avermi sempre fatto sentire rispettato e ben voluto infine un grande GRAZIE ai miei compagni per tutti quei bei momenti passati insieme dentro e fuori del campo e di avermi sempre sostenuto anche nei momenti meno belli …vi auguro un buon proseguimento nelle vostre vite private e un grande in bocca al lupo per il resto del campionato. Grazie udinese, grazie Friulani. Mandi mandi''.