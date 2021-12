Notizie Udinese – Il saluto di Gotti: ”Per sempre nel mio cuore”

L'ex allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, attraverso una pagina del Messaggero Veneto, ha voluto salutare lo staff, i giocatori ed i tifosi.

L'ex allenatore ha spiegato cos'è stato per lui allenare l'Udinese. ''Come è noto, non sono una persona che ama il clamore o le cose eclatanti, però in questi pochi giorni ho ricevuto un numero talmente impressionante di attestati di stima e di affetto che mi hanno suggerito di scrivere queste righe. L'Udinese non è la squadra di calcio della città di Udine, l'Udinese è una passione in tutto il Friuli e per i friulani nel mondo. Qualche anno fa mi colpì l'elogio del friulano di Mauro Corona, da leggere, che tra le altre cose dice: “Il friulano è come la torre di Pisa, si piega ma non crolla. È difficile abbattere i friulani. Ci hanno provato guerre, miserie, terremoti, alluvioni, frane, e inverni da castigo. Niente da fare, friulano non lo stendi. Fisicamente è vulnerabile come tutti, moralmente no. Moralmente il friulano è fatto di ghisa, e guarda al futuro con cautela”. Proprio per questo la maglia dell'Udinese si carica di significati e valori simbolici che appartengono a questa gente e a questo territorio e va portata e custodita con questo rispetto. A maggior ragione in un tempo in cui tutti noi tendiamo all'individualismo e a rinchiuderci nei nostri piccoli universi solitari, il valore di una maglia che unisce è ancora più grande''.