Udinese – Le parole di mister Cioffi: “Ecco cosa serve per salvarci…”

La prima esperienza da allenatore, in Italia, per Gabriele Cioffi. Il match era tutt'altro che semplice, ma la squadra non ha deluso

I bianconeri continuano il loro processo con il nuovo mister, la partita di oggi era tutt'altro che facile, soprattutto per un tecnico alla prima esperienza sulla panchina bianconera. Alla fine è riuscito a portare a casa un punto e non deludere le aspettative, anzi, ha annullato completamente il team rossonero per novanta minuti. Concedendo il primo tiro pericoloso solamente al novantesimo, sfortunatamente è anche bastato per pareggiare. Non si può dire nulla al tecnico, vanno solo fatti i complimenti per come è riuscito ad inserirsi. Ci sarà tempo per continuare e creare un gruppo sempre più compatto. Intanto non perdiamo le sue prime parole nel post partita.