News Udinese, salvezza vicina: ecco cosa manca ai bianconeri

All'Udinese mancano esattamente tre punti per raggiungere un traguardo più che importante: la permanenza nella massima serie per il trentesimo anno consecutivo. Adesso non si può fare altro che attendere lo scontro di questa domenica alle ore 15:00. Una sfida che se vinta permette alla squadra di non dover soffrire anche nel corso degli ultimi 90 minuti contro il Frosinone.