Udinese – Sama e Bijol commentano il match / Le parole dei protagonisti

L'Udinese viene dall'ennesima prova positiva di questa stagione. Ieri la squadra di Andrea Sottil ha messo in difficoltà un team di grande caratura come i biancocelesti di Claudio Lotito. Un match che ha lasciato i tifosi incollati al divano, nonostante il risultato finale racconti un pareggio a reti bianche. Non dimentichiamo che il pareggio, però, risulta bugiardissimo visto che l'ammontare delle occasioni sia da una parte che dall'altra farebbe pensare ad un incontro scoppiettante. Al termine dei novanta minuti hanno detto la loro due grandi protagonisti, Lazar Samardzic e Jaka Bijol . Ecco le parole dei giocatori, partendo dal talento sloveno.

"Non siamo molto felici, volevamo mostrare di poter vincere tutte le partite. È comunque un risultato importante che ci dà la forza per continuare a lavorare in questo modo". Il difensore centrale è molto severo con se stesso e sicuramente dimostra di essere un giocatore che non ha nessuna intenzione di accontentarsi. L'intervista è poi continuata: "sentirsi meglio partita dopo partita. Sta crescendo tutto il gruppo e io con esso. Dobbiamo continuare così come squadra a fare bene in campo". Si concludono qua le dichiarazioni del difensore, giusto in tempo per passare a quelle del centrocampista classe 2002.