Udinese – Samardzic assalto a gennaio / Arriva la cessione del calciatore

L'Udinese si prepara alla possibile cessione di Lazar Samardzic . Il calciatore sta davvero stupendo nel corso delle ultime settimane ed infatti sono tanti i big club che vogliono puntare su di lui. Andiamo a vedere nel dettagli da dove arrivano le squadre interessate alle prestazioni dell'asso serbo in forza nel team del Friuli Venezia Giulia.

Se salta Koopmeiners

La Juventus vuole provare in tutti i modi ad assicurarsi Teun Koopmeiners, se dovesse saltare l'olandese è già pronto il suo sostituto. Lazar Samardzic non vede l'ora di poter andare in una big del calcio italiano. Vedremo se la Juventus metterà sul piatto ben 25 milioni di euro.