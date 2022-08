Notizie Udinese – Samardzic cerca spazio: il tedesco vuole sorprendere

Il team allenato da Andrea Sottil continua a lavorare in vista del prossimo incontro. Tra tutti i giocatori c'è anche chi cerca più spazio

Redazione

Il team friulano continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Sul campo ci sarà il Monza dei Berlusconi, una squadra che ha fatto tanto sul mercato ed ora non vede l'ora di iniziare a raccogliere i primi frutti. La società brianzola è ancora a caccia dei suoi primi punti nel massimo campionato italiano. Non sarà facile riuscire a raggiungere questo traguardo e soprattutto l'Udinese non ha nessuna intenzione di lasciare spazio ed essere una semplice vittima sacrificale. Anche il mister bianconero cerca il primo success in Serie A e non vede l'ora di poter raggiungere questo magnifico traguardo. Nel frattempo, c'è un giocatore che si trova in una situazione difficile. Il protagonista è il tedesco Lazar Samardzic.

Il trequartista tedesco non vede l'ora di poter dire la sua e fare la differenza sul campo da gioco. Sfortunatamente per lui in quel di Udine non stanno arrivando molte occasioni per fare la differenza. Adesso l'ex Herta Berlino si trova in una situazione non semplice, visto che la concorrenza nel mezzo del campo è aumentata e il minutaggio sembra continuare a diminuire. Mister Sottil ha dimostrato di avere grande fiuto nei confronti dei giovani campioni, basti pensare che Sabiri è sbocciato proprio con il suo Ascoli. Adesso si cerca una soluzione anche per il giovane di origini serbe.

Voglia di fare bene

Lazar Samardzic sta solamente aspettando la sua grande occasione. Proprio nelle prossime ore potrebbe arrivare la chance che gli permetta di far vedere a tutti il suo livello sul campo da gioco. Contro il Monza il tedesco spera ci siano delle novità di formazione importanti e di vedere (finalmente) il suo nome dal primo minuto.