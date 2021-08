Udinese – Samardzic: è veramente lui il sostituto di De Paul?

Questa sensazione l'abbiamo già provata qualche settimana fa... vi ricordate Maxi Romero? Il calciatore aveva già sostenuto le visite mediche ma alla fine è saltato tutto. Partiamo dal presupposto che non crediamo alla superstizione. Questa volta però dovrebbe andare tutto liscio come l'olio. L'Udinese l'ha cercato, l'ha corteggiato e alla fine l'ha convinto. Lazar Samardzic, per gli amici Laki, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi sosterrà le visite presso la nota clinica romana e domani sarà la giornata che tutti noi aspettiamo. Domani, infatti, arriverà la firma del tedesco che lo legherà all'Udinese fino al 2026. Ma chi è questo ragazzo? É veramente lui l'erede di De Paul? Siamo pronti a rispondere alle vostre domande. Cominciamo subito <<<