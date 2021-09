Spezia-Udinese / Le parole dei protagonisti nel pre partita

L'Udinese vuole continuare alla grande questo avvio di campionato. Ecco le parole dei protagonisti prima del match contro lo Spezia

Il tecnico bianconero è intervenuto ai microfoni di Dazn. ''Sicuramente, sono soddisfatto di questo avvio . Abbiamo conquistato punti importanti, ma ancora il campionato è lungo e la fase più viva deve ancora arrivare. Deulofeu? La differenza l'ha fatta lo stato di salute. Purtroppo, è dovuto stare lontano dai campi per un anno per un brutto infortunio e quando è riuscito a rientrare ha giocato qualche partita dando una grande mano. Poi nella seconda parte della stagione ha subito un nuovo infortunio e questo lo ha penalizzato nuovamente. Ora la preparazione estiva lo ha aiutato molto a riprendere la sua condizione psicofisica e sta tornando sui suoi livelli. Lo Spezia non lo conosco molto bene , perchè quest'anno ha cambiato tanti giocatori ed anche l'allenatore. Sicuramente affronteremo un avversario aggressivo galvanizzato anche dal fatto che per la prima volta potranno contare sul supporto dei tifosi nel proprio stadio''.

Successivamente, è stato il turno di Tolgay Arslan. ''De Paul è un campione, ma ora che è andato via noi centrocampisti dobbiamo prenderci qualche responsabilità in più. Io, per esempio, devo partecipare di più alla fase offensiva. Dobbiamo giocare come nelle ultime due partite, curare la fase offensiva e cercare di fare un ulteriore passo avanti come collettivo. Oggi sarà un match difficile perchè lo Spezia ha ottimi giocatori. Noi però vogliamo la vittoria. Obiettivo stagionale? Ad esclusione di Silvestri e di qualche altro compagno, tutti abbiamo giocato almeno un anno insieme perciò il gruppo è affiatato, ci troviamo bene e giochiamo bene. Per cui vedremo, non ci poniamo limiti''. In attesa del calcio d'inizio, ecco le formazioni ufficiali. Ci sono delle sorprese <<<