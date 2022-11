Napoli-Udinese | Samardzic a fine gara: ” Sono dispiaciuto per la sconfitta”

Si è da pochi minuti conclusa la partita tra Udinese e Napoli che ha chiuso il 2022 delle due compagini. Sconfitta che però fa ben sperare la squadra di Sottil capace di avere una reazione importante nel finale. Ora l'Udinese deve cercare di ricaricare le pile durante la sosta per il Mondiale per poi tornare a gennaio con le energie giuste. Il Napoli viaggia spedito e vola momentaneamente a +11 sulle seconde. Non perdere tutte le dichiarazioni dei bianconeri al termine di questo incontro. Ecco le parole di Lazar Samardzic , autore del gol che ha fatto sperare i friulani nel finale di gara.

Samardžić ha dimostrato anche oggi il suo valore e la capacità di cambiare la partita in corso d’opera. Per il tedesco, poteva essere una partita da pareggio, “abbiamo avuto tante occasioni anche nel primo tempo. Sono contento per il mio gol, ma voglio aiutare la squadra per vincere e fare punti e purtroppo oggi non è bastato“.