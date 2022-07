Notizie Udinese | Samardžić: ”Voglio migliorare e giocare il più possibile”

Lazar Samardžić, prima del match contro il Bayer Leverkusen, ha rilasciato un'intervista ad Udinese TV in cui ha parlato dei suoi obiettivi per la nuova stagione, della preparazione e anche della sfida al Bayer Leverkusen. Stiamo parlando di un centrocampista 20enne che alla prima stagione con l'Udinese ha mostrato molto talento. Tra le sue prime parole spiccano quelle che riguardano il suo recupero dall'infortunio e i prossimi impegni con la maglia bianconera:

Mi trovo molto bene con mister Sottil, vuole sempre che diamo il meglio in campo. Mi sento migliorato sotto tutti gli aspetti, ma devo fare meglio per quanto riguarda la fisicità e la mentalità. Sto facendo del mio meglio per crescere anche in questo.