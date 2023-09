Udinese – Notizia bomba: Samardzic è tra i top in una speciale classifica

Il primo grande riconoscimento

Fino ad ora Lazar è stato uno dei migliori under 21 nei top cinque campionati europei. Il giocatore infatti è stato selezionato dalla piattaforma "Sofascore" e messo in un centrocampo a cinque in cui ci sono i migliori under 21 del mondo come Nico Williams, Bukayo Saka, Pedri e Jude Bellingham. Un vero onore per un centrocampista che vuole far capire a tutti di che pasta è fatto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Riflessioni finali su Pereyra <<<