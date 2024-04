News Udinese / Samardzic-Thauvin, la salvezza passa per la loro qualità

Lazar Samardzic e Florian Thauvin sanno che dalle loro mani passa la salvezza della squadra bianconera. L'Udinese infatti continua a non convincere. Al momento bisogna cercare di portare a casa l'obiettivo minimo che la società ha prefissato nel corso di questa stagione: la salvezza. Per raggiungerlo, però, occorre avere il team nel miglior stato di forma possibile ed immaginabile.

Logicamente i due citati in partenza sono i calciatori che possono dare una grande mano e lo hanno dimostrato in momenti diversi della stagione. L'avvio di annata del serbo è stato davvero clamoroso con due reti fantascentifiche, proprio ora arriva il momento di fare la differenza motivo per cui le chiavi del centrocampo dovrebbero essere affidate proprio a lui.