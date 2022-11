News Udinese | Samardzic tocca a te! Con il Lecce è pronto a partire dal 1′

Per scardinare la difesa arcigna del Lecce, che dovrebbe recuperare Umtiti, serve tutta l'inventiva e la classe possibile (come ha dimostrato la prodezza di Fagioli sabato scorso), e l'arma per i bianconeri potrebbe essere proprio il talentino tedesco. Lazar Samardzic , come ogni giocatore, ha sempre sperato di trovare maggiore spazio, come ha raccontato a Udinese Tonight, e ora che Lovric è k.o ., le sue possibilità di giocare dall'inizio contro il Lecce si sono moltiplicate.

L'alternativa potrebbe essere il ritorno nel ruolo di mezzala destra di Pereyra , con l'impiego di Ehizibue sull'esterno. Questa soluzione però pare non convincere a pieno il tecnico piemontese che pare più intenzionato a schierare Samardzic dall'inizio. Pereyra, nel suo nuovo ruolo, resta intoccabile perché è in grado di consentire lo sviluppo del gioco in un certo modo. In più il classe '02 ha dalla sua la tecnica e la classe per fare male alla retroguardia salentina.

I numeri di Samardzic

La Gazzetta dello sport ripercorre l'impiego di Samardzic in questa prima parte di stagione. In 12 partite è sceso in campo per 399 minuti spalmati in 11 gare, dove ha messo a segno 2 gol e 2 assist. Ha saltato solo la sfida con la Salernitana. E' stato schierato titolare contro squadre d'alta classifica e non ha mai sfigurato. Anzi, saputo farsi notare soprattutto per la sua capacità di modificare le partite partendo dalla panchina. Ci ha provato anche in Coppa Italia contro il Monza, ma in quel caso la sua qualità non è stata sufficiente. Ora Sottil ne ha bisogno e toccherà a lui farsi trovare pronto. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul mercato. Passiamo a quello in entrata. Le ultime sull'affare Matheus Martins <<<