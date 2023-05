Ex Udinese – Samir è campione nazionale in Messico: la sua stagione

L'ex difensore centrale bianconero Samir si è ufficialmente laureato campione nazionale in Messico. Un vero e proprio privilegio per un calciatore che ha fatto tanta gavetta e finalmente alzerà al cielo un trofeo molto importante. Ricordiamo che il brasiliano cresce fortemente nelle stagioni passate in quel di Udine e nel corso del passato gennaio era stato girato al Watford per provare un'incredibile rimonta salvezza in Premier League. Si parla di un mastino su cui poter fare affidamento quando c'è da marcare l'attaccante di turno. Riesce in tutti i modi a mettere in difficoltà i suoi avversari e dopo il trasferimento in Messico arriva anche la sua prima gioia degna di nota. Il brasiliano si porta a casa la coppa con il Tigres (quella che è stata l'ex squadra di Florian Thauvin). Il team ha vinto la finale play-off con il risultato di tre reti a due. Un vero e proprio lusso per i ragazzi, visto che partivano dalla settima posizione. Questo è il primo trofeo importante della carriera di Samir ed auguriamo al centrale di poterne ottenere altri. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato. Becao rischia di finire fuori rosa: le ultime <<<