Sampdoria-Udinese / Il commento del match: partita al cardiopalma

Il commento della settima giornata di campionato. L'Udinese pareggia 3-3 contro la Sampdoria. Riviviamo il match minuto per minuto

Parte subito forte l’udinese che nei primi 11 minuti sfiora il gol in diverse occasioni. In particolare, si rendono pericolosi Beto, Pereyra ed Udogie, ma sia Audero che la difesa doriana riescono a respingere gli attacchi. Al 15’ l’episodio che sblocca il match . Deulofeu mette in mezzo un cross rasoterra che Pereyra calcia di prima intenzione. Audero interviene male e la palla si insacca alle sue spalle: 0-1 a Marassi! Tuttavia, il vantaggio friulano dura solamente nove minuti : Caputo serve in area di rigore Candreva che solo contro Silvestri colpisce il palo. Purtroppo, il pallone rimbalza sulla caviglia di Larsen ed entra in rete. Tutto da rifare per i bianconeri. Negli ultimi venti minuti del primo tempo si lotta soprattutto a centrocampo, le occasioni da gol sono poche. Le uniche due opportunità sono per gli ospiti. Al 40' un miracolo di Audero salva il risultato, ma successivamente non può nulla sul gol di Beto: corner di Deulofeu, Samir colpisce il palo e sulla ribattuta il portoghese deposita in rete . Dopo un silent check, Orsato assegna il gol. Si sblocca l'ex Portimonense . Finiscono 1-2 i primi 45 minuti. Passiamo alla ripresa .

La ripresa non poteva inziare nel peggiore dei modi. Walace fa un retropassaggio da horror e regala palla a Caputo che si invola verso la porta di Silvestri. L’ex Verona lo mette giù. Per Orsato non ci sono dubbi: cartellino giallo e calcio di rigore. Dal dischetto, Quagliarella non sbaglia e riporta il match in parità. Le brutte notizie non finiscono qua. Gotti è costretto a sostituire Deulofeu per un infortunio. Al suo posto entra Arslan. Nel secondo tempo i ritmi calano. Serve una magia di Candreva per riportare avanti i padroni di casa. Il classe ‘87 tira un bolide con il destro da circa 25 metri. Silvestri vola, ma non riesce a neutralizzare il pallone. Solo applausi per questo gol. 3-2 per la Samp. Gotti prova il tutto per tutto facendo entrare Forestieri, Samardzic e Soppy. E’ propro l'argentino ha trovare il gol del pareggio. Nuytinck di testa prolunga il corner di Pereyra, sul secondo palo sbuca Forestieri che a porta vuota non può sbagliare. Partita bellissima. Finisce 3-3. Nel frattempo, ecco le pagelle della nostra www. Siete d'accordo con questi voti? <<<