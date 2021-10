Sampdoria-Udinese / Marino: ”Il gioco c’è, ma servono i punti. Gotti…”

L'Udinese vuole tornare alla vittoria dopo 3 ko di fila. Ecco le parole dei protagonisti prima del match contro la Sampdoria

L'Udinese non può più permettersi passi falsi. Dopo tre sconfitte consecutive, i bianconeri devono tornare a conquistare punti. La panchina di Gotti traballa ed ogni risultato negativo può risultare fatale per il futuro del tecnico veneto. Questo pomeriggio, i friulani affronteranno la Sampdoria, reduce dai ko contro Napoli e Vecchia Signora. Nel frattempo, Scopri assieme a noi le parole dei protagonisti, in zona mista, prima del match.

Parla Udogie

Ecco le parole di Destiny Udogie. ''Per me è una settimana importante perchè ho ricevuto la convocazione della nazionale Under 21 e spero di fare bene. Oggi abbiamo una partita di grande valore e ci teniamo a vincere, sarà una giornata importante per me e per tutta la squadra. In questi giorni abbiamo dato il 100% per arrivare pronti a questa partita e per provare a vincere, la Sampdoria è una squadra che gioca con grande intensità e mi aspetto una gara difficile ma aperta. Possiamo giocarcela al meglio''.

L'intervento di Marino

Successivamente, ha parlato il direttore dell'Area Tecnica, Pierpaolo Marino. Le sue parole. ''Io ho visto una buona squadra in queste partite. Aldilà del Napoli, abbiamo giocato bene e sia con la Roma che con la Fiorentina. La prestazione c'è stata e se continueremo ancora così scuramente torneremo a conquistare punti. Siamo sempre in continuo contatto con l’allenatore e con il suo staff, c’è perfetta unità di intenti e le prestazioni della squadra non sono in discussione, lo sono solamente gli ultimi risultati ma sappiamo che l’atteggiamento è quello delle prime tre di campionato. Deulofeu? Questa squadra ha 3 o 4 leader in campo e lui è uno di questi. Dall’inizio del campionato è stato uno dei giocatori trascinanti insieme a Pereyra e capitan Nuytinck. Oggi mi aspetto di vedere grande aggressività e agonismo, la partita potrebbe ancora essere decisa dagli episodi ma speriamo che stavolta siano a nostro favore''. In attesa del calcio d'inizio, ecco le formazioni ufficiali. Ci sono delle sorprese <<<