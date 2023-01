Sampdoria-Udinese / Le parole di Ehizibue: “Ringrazio Dio per il gol”

La squadra bianconera si gode la vittoria odierna a Marassi. Non perdere tutte le dichiarazioni del miglior giocatore: Kingsley Ehizibue

La squadra bianconera torna a vincere e finalmente esce da questa piccola crisi di risultati. Il lavoro ha fatto il suo percorso e sicuramente la rete di Ehizibue toglie parecchio peso di dosso da questa squadra che non riusciva più a fare il suo gioco. La rete della provvidenza arriva dai piedi di uno degli ultimi arrivati, stiamo parlando di Kingsley Ehizibue. Non è facile sicuramente commentare il proprio primo gol nella massima serie del calcio italiano, ma non perdiamo altro tempo ed andiamo a sentire le sue dichiarazioni. Ecco le parole del laterale nigeriano su questo incontro di campionato.