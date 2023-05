Udinese-Sampdoria / Focus sul migliore in campo: vuole essere titolare

L'Udinese contro i doriani ha giocato una partita praticamente perfetta. Ecco il focus sul miglior giocatore in campo: vuole essere titolare

Il difensore centrale Adam Masina ha finalmente trovato la continuità che cercava da tanto tempo. Proprio ieri pomeriggio è arrivata una chance sin dai primi minuti, il difensore non si è fatto cogliere impreparato e per tutta la durata del match è riuscito a dire la sua grazie a giocate di primissimo ordine. In difesa è stato semplicemente perfetto visto che nessuna occasione nasce sul suo lato e comunque ha fatto buona guardia a due attaccanti difficili da marcare come Fabio Quagliarella e Manolo Gabbiadini. Allo stesso tempo si è fatto trovare pronto anche in fase offensiva con una rete davvero molto importante. Ecco la cronaca del gol.

Manca poco alla fine della prima frazione e nel corso dell'ennesimo assalto bianconero, Sandi Lovric raccoglie una ribattuta della difesa blucerchiata. Il calciatore sloveno si guarda intorno e solo dopo decide di mettere una palla perfetta al centro dell'area di rigore. Arriva questo cross nel mezzo dell'area ed Adam Masina non aspetta altro. Colpisce la sfera in maniera perfetta e la mette alle spalle dell'estremo difensore avversario Nicola Ravaglia. Un gol che vale davvero tanto per i bianconeri, ma soprattutto per il calciatore che dopo un anno di sofferenza riesce finalmente a dire la sua sul campo da gioco. Adesso le aspettative per il futuro sono sicuramente molto più rosee.

Protagonista anche nel futuro — Questa rete è una conferma in vista della prossima stagione. Adam ha sempre dimostrato di poter dire la sua in un campionato come la Serie A ed adesso è pronto per prendersi una piccola rivincita prima in queste ultime partite e poi nella prossima stagione. Il marocchino vuole rilanciarsi, ma non sarà semplice visto che il livello del campionato è in continuo rialzo. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul match di ieri pomeriggio. Non perdere le pagelle di giornata con tutti i voti assegnati: Udinese-Sampdoria <<<