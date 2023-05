Udinese-Sampdoria / La fotogallery del match: ecco le tre azioni salienti

Terminata da pochi minuti la sfida tra l'Udinese di Andrea Sottil e la Sampdoria di Dejan Stankovic. I due tecnici hanno guidato al meglio le squadre, ma alla fine hanno prevalso i friulani. Una vittoria che serve tantissimo, visto che vale l'ottavo posto momentaneo in classifica e soprattutto una sfida che lascia l'ennesimo verdetto di questo campionato.

La Sampdoria è retrocessa in Serie B. Una notizia terribile per tutto l'ambiente doriano che adesso dovrà rifondare tutto. Concentrandoci sul match giocato, però, non possiamo fare altro che andare a vedere la fotogallery di questo incontro e tutte le azioni salienti raccolte dalla www. Partiamo con gli scatti più importanti <<<