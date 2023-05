Udinese-Sampdoria / Ecco Pereyra:”Una partita da vincere a tutti i costi”

Si è conclusa da qualche minuto la sfida di campionato tra l'Udinese e la Sampdoria. Un match e una vittoria molto importante visto che regala alla squadra di Andrea Sottil l'ottavo posto momentaneo in classifica. Allo stesso tempo questo è un momento difficile per la Doria, la sconfitta di questa sera la relega all'ultimo posto e soprattutto alla retrocessione in Serie B. Alla fine della partita ha detto la sua Roberto "El Tucu" Pereyra.