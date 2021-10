Sampdoria-Udinese / Le parole di Luca Gotti: “Ancora troppi errori…”

Si conclude la settima giornata di campionato, ecco le parole del tecnico bianconero Luca Gotti che commenta la prestazione

" Forse sì, per come si è messa . Una partita di altri tempi con tantissime occasioni e tutti questi spazi e piccoli grandi errori che fanno la differenza. Oggi ci sono state anche tantissime grandi occasioni e giocate sopraffine come non si vedevano da parecchio tempo in Serie A." Il tecnico ha continuato spiegando nei dettagli la prestazione di Pereyra . "Oggi l'argentino si è comportato molto bene , ha giocato benissimo in coppia con Deulofeu. Una partita veramente di carattere e sono anche felice per lui che è riuscito a trovare il gol."

"Sono soddisfatto dallo spirito, uno spirito da uomini veri. Dopo aver perso un sacco di occasioni ed aver lasciato troppo facilmente alla Samp di rientrare in partita ed inoltre non solo, dato che gli è anche stata data l'occasione in maniera puerile di poter andare in vantaggio. Però sono soddisfatto per come i nostri uomini sono riusciti a raggiungere ed agguantare il pareggio. Resta comunque molto da lavorare, gli errori sono a dir poco troppi." Ha continuato stilando il programma per il futuro. "Sicuramente grazie alla sosta, in questi 15 giorni possiamo recuperare con tranquillità per riportare tutti dentro al gruppo e poter ripartire più forti e carichi di prima."