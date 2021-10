Notizie Udinese – Gotti: ”Cambio modulo? Possibile. Ecco come sta Perez”

Il tecnico bianconero Luca Gotti ha presentato la sfida di domani contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni

Ecco cosa ha detto mister Gotti. ''Siamo molto dispiaciuti per non essere riusciti a raccogliere punti in queste ultime giornate, ma abbiamo lavorato con grande intensità e lucidità in vista della partita di domani. Abbiamo analizzato ciò che dobbiamo fare meglio facendo un bilancio generale di queste prime 6 giornate. Cambio modulo? Sicuramente è una soluzione alternativa a quella che abbiamo mantenuto per la maggior parte del percorso finora e che riesce a sfruttare in maniera diversa le caratteristiche dei nostri giocatori. Un’idea da prendere in considerazione sia a partita in corso che dall’inizio, perché no già da domani. A mano a mano che la proviamo si cominciano a vedere alcuni automatismi che danno più fluidità al gioco. La Samp è una bestia nera sia per l’Udinese che per me. Sotto la mia gestione finora abbiamo sempre perso contro i blucerchiati ed è l’unica squadra con cui è successo. Di queste quattro sconfitte, solo una è stata meritata. Nelle altre tre non abbiamo giocato male, ma qualche decisione arbitrale ha indirizzato la gara. Mi aspetto una Sampdoria determinata come noi e vogliosa di far punti. È una formazione che ha avuto un calendario analogo al nostro e ha raccolto meno punti rispetto al valore della squadra. D’Aversa ha cercato di mantenere tutto ciò che riteneva buono dalla gestione precedente, mettendoci alcune idee sue non di poco conto''.