Sampdoria-Udinese / Il top ed il flop dell’incontro: finalmente Ehizibue

Il team bianconero da pochi minuti ha concluso il suo girone di andata. La squadra ha giocato un buon match e si è rialzata parzialmente (viste le defezioni) dalla debacle di settimana scorsa ricevuta contro il Bologna. Nel corso dell'incontro sono diversi i giocatori che sono stati messi sotto osservazione e che hanno sorpreso con le loro giocate. Va segnalato prima di tutto il rientro di Gerard Deulofeu che sicuramente darà una mano da oggi fino alla fine del campionato. Inoltre non possiamo perdere il punto sull'incontro e sul migliore in campo. Ecco il giocatore che si è meritato lo scettro di migliore sul rettangolo da gioco.

Il protagonista del match e autore di una partita di alto livello è sicuramente Kingsley Ehizibue . Il giocatore non ha trovato molto spazio da inizio stagione, ma già oggi ha fatto la differenza sotto tutti i punti. Il gol è provvidenziale e vale tre punti, a questa rete va anche aggiunta una partita di alto livello sia difensivamente che offensivamente. In alcune occasioni è sembrato ancora un po' confusionario soprattutto perché ha provato in tutti i modi a farsi notare dagli addetti ai lavori. Ha le qualità per diventare l'ennesimo ottimo acquisto bianconero.

Delusione attacco

Oggi il flop è divisibile. Sono due i giocatori che da inizio partita non hanno mai messo in difficoltà la retroguardia avversaria, nonostante la loro posizione prettamente offensiva. Il primo è Beto ed il secondo Isaac Success. Il tandem d'attacco ha concluso il suo operato, visto il rientro di Deulofeu e verrebbe anche da dire menomale. In questo mese non sono mai riusciti a fare la differenza (tranne per i primi minuti contro il Bologna).