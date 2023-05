Udinese-Sampdoria / Il top e il flop dell’incontro: il ritorno di Masina

L'Udinese è tornato a vincere e lo ha fatto in grande stile. Oggi contro la Sampdoria ci si aspettava un match duro e teso sin dai primi minuti, ma gli uomini di Andrea Sottil non sono mai andati in difficoltà e sono riusciti ad aggiudicarsi i tre punti finali. Una prestazione che condanna il team di Genova alla seconda categoria del calcio italiano ed allo stesso tempo porta i bianconeri all'ottavo posto in classifica. Ora il team dei Pozzo crede all'Europa e ci proverà fino alla fine. I friulani sono attesi da quattro finali consecutive. Non perdere (nel frattempo) il parere sul migliore e il peggiore sul campo da gioco. Ecco il top ed il flop del match giocato alla Dacia Arena.