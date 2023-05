News Udinese | Sottil e il nodo sul rinnovo: è ancora lui la prima scelta

Il tecnico ha parlato del proprio futuro sulla panchina dei bianconeri. La società vorrebbe continuare il progetto iniziato in estate

Mancano ormai poche gare dal termine della stagione dei bianconeri. La squadra di Sottil ha svolto un campionato sopra le aspettative, tornando a far vedere lampi di gioco che mancavano da troppi anni da queste parti. Lunedì, alla Dacia Arena, arriva la Samp e la squadra ha tutto per far tornare il sorriso ai propri tifosi. Nel frattempo, in società è già tempo di iniziare a guardare alla prossima stagione. Poco dopo la conclusione della gara che ha visto i bianconeri pareggiare contro il Napoli, nell'incontro che ha consegnato il terzo Scudetto al club azzurro, Andrea Sottil ha parlato del suo futuro.

Il tecnico piemontese ha la possibilità di restare ancora in Friuli, sulla panchina bianconera, e ai microfoni dell'ANSA ha risposto così. "Sono contento del percorso fatto finora", ha esordito il tecnico dell'Udinese. "Effettivamente, c'è ancora tanto lavoro da fare e io sono a completa disposizione della società. Al momento non si sono ancora concretizzati i discorsi riguardanti il rinnovo del mio contratto, che resta un'opzione in mano alla società stessa".

Le parole di Sottil — Sottil ha poi voluto ribadire la sua disponibilità a proseguire ancora sulla panchina dell'Udinese anche nel prossimo campionato: "Da parte mia ribadisco il mio totale entusiasmo per poter eventualmente proseguire questo lavoro che per essere portato a termine ha ancora bisogno di tanti anni". Ora la palla passa alla società. Nelle prossime settimane sicuramente si apriranno i discorsi riguardo alla sua permanenza sulla panchina friulana. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato. Un aggiornamento sulla situazione di Arslan <<<