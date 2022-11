News Udinese | Samardzic: “Con Sottil mi sento un giocatore più completo”

Durante il classico appuntamento del lunedì sera con Udinese Tonight, ha parlato il giovane talento tedesco Lazar Samardzic . Solamente 20enne, il classe '02 ha fatto registrare numeri importanti in queste prime partite con ben due gol fatti e due assist realizzati . La crescita del giocatore è sotto gli occhi di tutti, ma secondo Samardzic il più grande cambiamento è stato quello del tecnico: “ Il Mister ha fiducia in me , mi ha detto di far parlare il campo perché ne ho le capacità.”

Anche le squadre avversarie, rispetto alle prime partite, sembrano aver preso le contromisure sul centrocampista tedesco, gli allenatori studiano il suo modo di giocare e di esprimere calcio per contrastarlo ma “è normale, nel calcio funziona così . Questa stagione sto avendo più minutaggio ed ho già realizzato due gol . Non sento la pressione di essere studiato”. La crescita di Lazar non è sottolineata solo dai numeri, ma anche dal suo modo di giocare a livello tattico, soprattutto nella fase difensiva, come ammette lo stesso giocatore: “ mi sento più mezzala rispetto alla passata stagione. Sono un giocatore più completo. ”

Le parole di Samardzic

Samardzic è tornato anche sulla partita di ieri con la Cremonese e non nasconde il rammarico per il pareggio a reti bianche: "abbiamo giocato bene, abbiamo avuto tante occasioni. C'è mancato solamente il gol. L'ultima azione? La ridarei a Deulofeu." A Cremona l'esodo bianconero, con ben 2278 tifosi, non è stato notato ed apprezzato solamente in televisione ma anche dai giocatori stessi: "Un'atmosfera incredibile. In campo sentivamo solo i nostri tifosi." Infine ha parlato degli obiettivi dopo il pareggio in casa con la Cremonese, che secondo lui non cambiano: "sia io che la squadra pensiamo partita per partita e a lavorare sodo. Questa è la nostra mentalità."