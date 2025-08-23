Udinese – Sanchez è addio! Buksa ad un passo: il punto di mercato

Tra Sanchez e l’Udinese sarà addio al 99% e nel frattempo la dirigenza bianconerà ha in mano Buksa: le ultime

Lorenzo Focolari Redattore 23 agosto - 10:15

Il direttore tecnico Gianluca Nani ha chiuso il capitolo riguardante il legame tra l’Udinese e Alexis Sanchez. Un rapporto evidentemente impossibile da riparare a seguito delle tensioni emerse nell’ultimo anno tra il “vecchio Niño”, che a 36 anni sta per diventare genitore per la prima volta, e l’allenatore Kosta Runjaic.

Le dichiarazioni di Nani sono state rilasciate la sera della presentazione della squadra sotto l’arco dei Rizzi, luogo in cui Sanchez è stato l’assente di maggior rilievo, a differenza di quanto si era verificato il 13 agosto 2024, quando il suo ritorno in Friuli fu accolto da festeggiamenti in Piazza Libertà.

Sì, ora è davvero finita tra Sanchez e l’Udinese, anche se resta da definire la rescissione del contratto, che fino a giugno 2026 garantisce al cileno 1 milione e 390 mila euro netti. Tuttavia, questo aspetto sarà oggetto di discussione tra la società e l’agente del calciatore, Fernando Felicevich. Nani potrà concentrarsi su altre trattative da concludere, partendo da quella per Adam Buksa. Il 29enne attaccante polacco che sarà presente a Udine per vedere la prima partita contro il Verona.

Infatti, venerdì 22 agosto si è compiuto un passo importante nella trattativa con il Midtjylland. Il risultato in coppa è stato decisivo per anticipare l'arrivo dell'attaccante, inizialmente previsto solo dopo il 28 agosto. L'Udinese concluderà l'operazione versando 5 milioni di euro.