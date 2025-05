Udinese – Sanchez contro Runjaic: “Posso piacere o no, ma ci vuole umiltà”

Spesso, troppo spesso le minestre riscaldate non premiano ed anche in questo caso abbiamo trovato l’ennesima conferma. Alexis Sanchez dopo una stagione difficile in cui tra infortuni e scelte tecniche è sempre stato messo da parte, ha deciso di dire la sua. Un attacco non troppo velato a mister Kosta Runjaic con un post che raccoglie tutti i tecnici che hanno allenato il talento cileno e parole tutt’altro che al miele. Una scelta non casuale e dichiarazioni che fanno riferimento anche all’Europa, un obiettivo che l’Udinese ha sempre cercato di nascondere ma che a quanto pare in società è stato etichettato come possibile. Ecco le dichiarazioni del bomber.