Notizie Udinese | L’ex Santurro vola al Parma: sarà il sostituto di Buffon

Complici i problemi fisici di Buffon e Chichizola, out per un tempo ancora indefinito, il Parma corre ai ripari per quanto riguarda il parco portieri tesserando un altro calciatore. Si tratta di Antonio Santurro , ex terzo portiere dei bianconeri la passata stagione. Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, per lui contratto fino al termine della stagione .

La carriera di Santurro

Antonio Santurro, cresce calcisticamente nelle giovanili della squadra della sua città natale, il Parma, che nel 2011 lo manda a fare la gavetta in Serie D alla Bagnolese, con cui colleziona 33 presenze in campionato. L'anno successivo passa in prestito biennale al Renata in lega Pro. Nel 2014 viene acquistato a titolo definitivo dal Savoia, sempre in lega Pro, che nel gennaio 2015 lo cede in prestito alla Juve Stabia, dove però colleziona soltanto una presenza in Coppa Italia. L'11 luglio 2017, compie un doppio salto di categoria, venendo acquistato dal Bologna. Il 31 marzo 2018 esordisce in Serie A, con la maglia degli emiliani, nell'incontro pareggiato per 1-1 contro la Roma. Rimasto ai margini della rosa durante la stagione 2018-2019, l'8 luglio 2019 viene prestato alla Sambenedettese. Al termine della stagione rimane svincolato e il 3 ottobre 2021 firma un contratto fino al 2022 con l'Udinese, con cui non mette a segno neanche una presenza. Ora riparte dal Parma, casa sua. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul mercato. Passiamo a quello in entrata. Le ultime sull'affare Matheus Martins <<<