News Udinese – Sarri non può sorridere / Domenica non ci sarà

Uno dei giocatori più importanti per i biancocelesti non ci sarà domenica e probabilmente anche in altri incontri: il protagonista

Il team bianconero si avvicina ad uno degli snodi cruciali di questa stagione. Senza i tre punti ricevuti (e poi tolti) a tavolino contro la Salernitana, la squadra è a rischio retrocessione. Basti pensare che sono solo tre le lunghezze che la dividono dalle zone pericolose della classifica. L'unica soluzione che si ha per uscire da questo momento negativo è quella di iniziare a vincere e bisogna farlo sin dal prossimo incontro. Domenica sera alla Dacia Arena arriverà la squadra allenata da Maurizio Sarri che in campionato sta giocando molto bene, ma scenderà in campo anche domani sera: un motivo in più per poterne approfittare. Intanto il tecnico toscano dovrà fare a meno di un componente che negli ultimi incontri si stava rivelando fondamentale. Ecco di chi stiamo parlando.

Senza di lui

Ad Udine il team della capitale dovrà fare a meno del suo terzino più in forma, stiamo parlando di Manuel Lazzari. Dopo l'assist ottenuto contro il Bologna e il gol alla Salernitana, il difensore è costretto a fermarsi per diverso tempo. Una vera e propria tegola per l'ex Spal che dopo gli esami strumentali ha ricevuto la seguente diagnosi: lesione di secondo grado al flessore della coscia destra. Sicuramente una situazione tutt'altro che positiva per il tecnico che dovrà fare a meno di uno dei suoi componenti più in forma. Le brutte notizie per i biancocelesti non finiscono qua, perché c'è anche un altro giocatore che dovrà fermarsi.

Manca il mago

