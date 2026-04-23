La sfida tra l'Udinese e i biancocelesti della Capitale si avvicina a grandissimi passi. La squadra allenata da Maurizio Sarri è uscita vittoriosa dalla trasferta di Bergamo che vale il passaggio del turno e di conseguenza la Finale di Coppa Italia da giocare tra le mura amiche dell'Olimpico. Non ci sono solo delle belle notizie, perché le dichiarazioni del tecnico nel post partita fanno pensare ad un'assenza più che importante nel corso del prossimo incontro. Il calciatore che potrebbe alzare definitivamente bandiera bianca è Mario Gila. Il difensore centrale ha subito una botta al tendine (come rivelato dal tecnico ex Juventus e Napoli, tra le tante). Non possiamo fare altro che passare alle dichiarazioni integrali del mister in vista della prossima sfida di campionato con l'Udinese.

La sfida di campionato è alle porte

Zaccagni e Cancellieri

Il tecnico in conferenza stampa ha commentato in questo modo lo stato di salute del difensore centrale spagnolo: "Gila? Ha preso una botta al tendine, valuteremo nel corso dei prossimi giorni". Probabile che la Lazio possa far riposare uno degli eroi di questa incredibile serata che ha portato a conquistare una qualificazione in una stagione comunque complessa. Cambiando rapidamente discorso, passiamo alle ultime di mercato in uscita per l'Udinese. Un titolarissimo è stato messo sotto osservazione da un top team. Tutti i dettagli sulla possibile cessione <<<