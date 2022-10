Lazio-Udinese | Sarri recupera un titolare per domenica: esami ok

Altra settimana, altro big match in programma per gli uomini di Sottil . Domenica pomeriggio l'Udinese sarà di scena allo stadio Olimpico contro la formazione biancoceleste guidata da Sarri. I capitolini hanno ingranato la marcia e hanno rifilato, ieri sera al Franchi, il terzo 4-0 di fila in campionato, record storico nella nostra Serie A. Durante la partita però, il tecnico toscano ha dovuto sostituire un suo titolare, uscito per una forte botta subita alla testa. Il giocatore in questione è Adam Marusic.

Da queste parole si può evincere che il terzino è abile e arruolato per il big match contro i friulani. Il dottore ha infine delucidato: Era già successo un mese fa, in quel momento eravamo dovuti intervenire con dei punti di sutura a causa di una vasta ferita. Lui è un giocatore che dà sempre il massimo, ma oggi abbiamo ritenuto opportuno fermarlo. Per il resto solo le solite botte e contusioni, normali in una partita molto fisica". Più precauzione quindi che infortunio per Marusic. Il giocatore dovrebbe quindi essere a disposizione per la gara di domenica con l'Udinese. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le parole del difensore Ebosse di ieri sera a Udinese Tonight. Ecco le dichiarazioni del neo arrivato <<<