News Udinese | Sarri ritrova i tasselli: Vecino verso una maglia da titolare

Il tecnico toscano ritrova il centrocampista uruguayo, ai box dalla gara con il Sassuolo. Ancora out out Cataldi per un problema al polpaccio

Domenica si torna in campo. Alla Dacia Arena va in scena una sfida di primissimo livello. Da una parte i biancocelesti di Maurizio Sarri e dall'altra l'Udinese di Andrea Sottil. Entrambe le squadre sono a caccia di una vittoria che significherebbe decisamente tanto verso il finale di stagione. Per il club della capitale i tre punti servirebbero per poter finalmente avvicinare la qualificazione in Champions League, dopo i passi falsi di con Lecce, Milan e Torino. I bianconeri, invece, hanno bisogno di una vittoria per poter continuare a sperare in un piazzamento tra le prime otto. Difficile fare un pronostico visto che si prospetta essere una sfida molto combattuta. Sarri però, ritrova un suo pretoriano.

Buone notizie in casa Lazio. Il centrocampista Matias Vecino continua ad allenarsi in gruppo da inizio settimana e questo consente un cauto ottimismo per un suo impiego domenica contro l’Udinese. L’uruguaiano era ai box per problemi muscolari accusati nella gara infrasettimanale del 3 maggio contro il Sassuolo. Potrebbe quindi partire titolare in mediana assieme a Milinkovic Savic e Luis Alberto al posto dell'infortunato Cataldi. Marcos Antonio così dovrebbe accomodarsi in panchina.

Cataldi k.o. — Ancora lontano dal rientro invece Danilo Cataldi, infortunatosi contro l’Inter e ancora impegnato in un percorso riabilitativo tra campo e palestra. Un problema al polpaccio lo ha messo K.O. ed in questo caso la sua assenza si sta facendo sentire moltissimo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo match. Ufficializzata una nuova maglia per la sfida di domenica <<<