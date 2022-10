Udinese | Sarri: “Dovremo vedere in che condizioni saremo domenica”

Il tecnico toscano ha parlato al termine della sfida di Europa League contro lo Sturm Graz, presentando la gara contro i friulani

Redazione

L'Udinese corre sul campo del Bruseschi, puntualizzando gli ultimi accorgimenti in vista della delicata sfida dell'Olimpico in programma domenica pomeriggio alle ore 15. Gli uomini di Sottil saranno impegnati in una dura battaglia contro la miglior difesa difesa del nostro campionato: solo 5 reti subite fin qui dalla rivelazione Ivan Provedel, portiere arrivato in estate dallo Spezia. I biancocelesti, dal canto loro, arrivano a questa sfida un po'incerottati, soprattutto dopo aver giocato un tempo in dieci nella gara di ieri contro la compagine austriaca.

Maurizio Sarri, allenatore dei capitolini, a Lazio Style Channel ha commentato proprio il pareggio per 2-2 contro lo Sturm Graz iniziando a parlare anche di quella che sarà la sfida contro l'Udinese: "Abbiamo fatto una partita seria, da squadra adulta che può fare il salto di qualità. La gara mi è piaciuta, purtroppo non siamo riusciti a vincerla per alcune decisioni arbitrali che hanno innervosito entrambe le squadre. Mi è piaciuto però sia chi ha giocato dall'inizio e sia lo spirito di chi è entrato a gara in corso".

Le parole di Sarri

Il tecnico toscano poi ha voluto anche presentare la sfida dell'Olimpico contro la ciurma capitanata da Sottil: "Ora vedremo in che condizioni saremo contro l'Udinese perché giocare un tempo in dieci ti porta via molto, soprattutto se si gioca ogni tre giorni. Cercheremo di arrivare pronti per domenica quando affronteremo una squadra che era già forte lo scorso anno. La squadra di Sottil non è solo fisica, ha anche tanta qualità".