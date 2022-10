Udinese | Sartori contro i friulani: “Come fanno ad avere più punti di noi”

Il direttore sportivo dei rossoblù ha parlato del momento dei suoi confrontandolo a quello che sta vivendo invece la squadra di Sottil

L'Udinese è sicuramente la sorpresa positiva di questo campionato. D'altro canto c'è un'altra formazione che sta deludendo tifosi e addetti ai lavori. È il Bologna di Thiago Motta. Dopo l'esonero di Mihajlović, avvenuto due giornate fa, i rossoblù non sono riusciti ad invertire la rotta. Anzi, i romagnoli sono incappati in due fragorose sconfitte, di cui l'ultima addirittura per 3-0 all'Allianz Stadium. Quello che preoccupa di più della squadra di Thiago Motta è la totale mancanza di idee e di verve. Proprio di questo ha parlato il ds Sartori, paragonando i suoi ai bianconeri di Sottil.

Giovanni Sartori ha tracciato un parallelo tra il suo Bologna e l'Udinese. Questa la "bordata" del dirigente rossoblù: "L'anno scorso l'Udinese ha chiuso il campionato con un solo punto in più rispetto a noi: il valore tecnico, lo dicono i numeri, era più o meno lo stesso. In questo momento invece la differenza è di 13 punti e non riesco a capire il perché. Ci sono stati mesi e mesi di studio ma non riesco a capire.

Le parole di Sartori

Il direttore rossoblù ha poi ammesso come secondo lui l'Udinese alla fine arriverà fino in fondo, senza riuscire però a capire come mai i suoi abbiano solamente 6 punti. "Dobbiamo però darci delle risposte e risolvere i problemi velocemente. l'allenatore ha il compito di trasformare una squadra che adesso è completamente diversa, che deve tornare ai propri livelli".