Sassuolo-Udinese / Ballardini toglie peso: “Match decisivo? Non credo”

"Credo che la squadra si sia preparata bene. La partita non è determinante, ma molto importante sì. I ragazzi che si sono allenati, si sono allenati bene. Sanno dell’importanza della partita. Mi pare che ci sia un buon clima. L’Udinese è più o meno la squadra dell’anno scorso. A parer mio c’entrano poco con in fondo della classifica. Hanno gamba forte, qualità, in ogni reparto. Per struttura fisica e qualità tecniche per me l’Udinese la puoi paragonare non dico all’Atalanta, ma al Torino e alle altre squadre di medio-alta classifica".