Udinese-Sassuolo / Parla di Balzaretti: “Oggi c’è pressione, ecco perché…”

Si avvicina il fischio d'inizio del match tra il Sassuolo e l'Udinese. Poco prima del fischio d'inizio ha detto la sua il direttore dell'area tecnica Federico Balzaretti . Oggi un match che non si può assolutamente errare. Adesso non possiamo fare altro che passare alle sue parole.

"La risposta c’è stata subito, dal primo giorno dopo la gara con l’Inter. Cerchiamo di analizzare la partita il prima possibile per poi concentrarci sulla successiva. Sappiamo di aver fatto una prestazione non all’altezza, ma abbiamo la possibilità di riscattarci". Ha poi continuato: "L’aspetto mentale conta tanto quando si va in campo, fa muovere tutto il resto. C’è un po’ di pressione ma cerchiamo di dare forza e compattezza ai ragazzi".