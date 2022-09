News Udinese – La chance da titolare è stata sprecata: il flop di giornata

Il team ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva e la squadra vive sulle ali dell'entusiasmo. Ieri, però, non tutti hanno sorpreso

La squadra guidata da Andrea Sottil continua a sorprendere tutti nel corso di questo avvio di campionato. Per il momento sono arrivate ben quattro vittorie di fila e domenica prossima ci sarà un vero e proprio scontro decisivo per i posti in vertice. Le vittorie (in fila) arrivate contro Monza, Fiorentina, Roma e Sassuolo mettono di buon umore tutti gli addetti ai lavori. La squadra non vede l'ora che arrivi il prossimo incontro per potersi riconfermare e continuare con questo ruolino di marcia. Se la maggior parte dei giocatori stanno sorprendendo ed alcuni anche over performando rispetto a quanto ci si sarebbe potuto aspettare, non possiamo dire lo stesso per un difensore.

Nel corso del match di ieri c'è stata una sola delusione e stiamo parlando della prestazione di Enzo Ebosse. Il calciatore francese arrivato dall'Angers è stato riconfermato nei tre centrali dopo la grande prestazione con la Roma, ma durante questo incontro ha sofferto tantissimo le scorribande del Sassuolo. Infatti il primo gol nasce proprio da un suo errore in fase di ripartenza con un passaggio errato arriva in porta Davide Frattesi che non può fare altro se non segnare da distanza ravvicinata. Adesso ci sarà sicuramente occasione per rilanciarsi, ma al momento resta il vero e grande bocciato di serata.

Al suo posto

Nella seconda frazione è stato sostituito dal neo arrivato Kingsley Ehizibue. Il calciatore nigeriano ha offerto una buona prestazione anche se si trovava in un ruolo non suo. Sicuramente la situazione del difensore centrale è in continuo aggiornamento (visti i diversi infortuni). Ora tocca anche al mister riuscire a trovare una situazione temporanea per poter ovviare a questo problema. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le valutazioni sull'ultimo incontro del team bianconero. I voti di una partita che fa sognare i fans delle zebrette. Ecco le pagelle di Sassuolo-Udinese <<<