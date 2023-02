Udinese-Sassuolo / Ecco il direttore di gara prescelto: tutti i precedenti

Il team bianconero si prepara ai prossimi incontri di campionato. Non perdere l'arbitro prescelto in vista dell'incontro di domenica

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. La squadra ha bisogno dei tre punti e sa benissimo che la partita contro il Sassuolo sarà un crocevia a dir poco fondamentale. Mantenere l'alta classifica e riscattare la prova con il Torino non sarà semplice e le partite che verranno non possono essere altro che degli scontri di incredibile importanza. Nelle ultime ore sono arrivate delle comunicazioni ufficiali da parte della Lega Calcio, visto che è stato deciso il direttore di gara del match di domenica. Vediamo l'arbitro prescelto per il lunch match della Dacia Arena.

Il direttore di gara prescelto per questo incontro arriva direttamente dalla sezione di Lecce e stiamo parlando di un arbitro che da parecchi anni a questa parte si sta facendo notare all'interno del panorama nazionale: Ivano Pezzuto. Sono anche stati scelti i due assistenti, Bresmes e Massara. Non dimentichiamo il quarto uomo Di Bello. Al Var ci saranno Marini come principale e il suo assistente sarà Longo. Adesso andiamo a vedere i precedenti dell'arbitro con tutte e due le squadre.

Tutti i precedenti — Fino ad ora Pezzuto ha incrociato l'Udinese 3 volte in carriera con un bilancio di una vittoria, un pareggio e una sconfitta per i friulani. L'ultima volta è accaduto in Fiorentina-Udinese 0-4 dello scorso 27 aprile 2022. Pezzuto ha diretto il Sassuolo in 6 occasioni per un bilancio di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime dichiarazioni del direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Ecco le sue parole su Beto e Samardzic <<<