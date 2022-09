Sassuolo-Udinese / Le due squadre lavorano sul campo: il punto

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri. Ecco il punto sulla seduta odierna del team del Friuli Venezia Giulia

L'Udinese dopo tre successi vuole continuare a dire la sua sul campo da gioco e collezionare altri traguardi importanti. Le prossime ore saranno decisive in preparazione ad un incontro che non può essere sottovalutato, la partita sarà tra i bianconeri e i neroverdi del Sassuolo. Due squadra che giocano un ottimo calcio e si sfideranno a viso aperto dal primo all'ultimo minuto dell'incontro. Oggi tutte e due le società hanno eseguito un allenamento per preparare al meglio la sfida. Ecco tutte le info che devi sapere da parte di ambedue le società. Il match si avvicina e tutti sono a caccia dei tre punti finali.

La società del Friuli Venezia Giulia (come di consueto) si è ritrovata sui campi del Bruseschi per eseguire il solito allenamento odierno. La società non vedeva l'ora di dire la sua e fare la differenza sul campo da gioco, motivo per cui la seduta è stata affrontata con grande serietà da parte di tutti. Il programma prevedeva delle esercitazioni tecnico tattiche prima di iniziare una partitella, ma a campo ridotto. Adesso il programma prevede un altro allenamento, che andrà in scena domani mattina. Il penultimo prima della partenza per la città emiliana. Il mister Andrea Sottil deve risolvere ancora parecchi dubbi, ecco tutti i ballottaggi.

Centrocampo intasato

Al momento per la mediana c'è una lotta a quattro con due posti a disposizione. Il primo, però, dovrebbe essere riservato ad uno dei calciatori (che più di tutti) sta sorprendendo in questo avvio di campionato: Sandi Lovric. di conseguenza per l'ultimo posto restano Makengo, Arslan e Samardzic. Tutti e tre hanno iniziato bene e vogliono continuare a fare colpo sul tecnico. Ora bisogna solo aspettare la decisione finale da parte del mister.