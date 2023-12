Udinese-Sassuolo / Le probabili formazioni: dubbi in difesa per Cioffi

Il Sassuolo continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco le ultime sulla possibile formazione titolare bianconera

Il Sassuolo e l'Udinese sono pronte per la sfida di campionato. Una partita che sarà sicuramente difficile per tutte e due e che mette di fronte delle squadre che non stanno affrontando un momento semplice. Ecco tutte le ultime di formazione e le scelte da parte di Gabriele Cioffi ed Alessio Dionisi.