Sassuolo-Udinese / Le formazioni ufficiali: sorpresa nell’attacco bianconero

Oggi il team bianconero scenderà in campo per il sesto incontro del suo campionato. La società è reduce da tre vittorie consecutive contro Monza, Fiorentina e Roma. L'idea del mister Andrea Sottil è quella di continuare a dire la sua e fare la differenza. Le prossime ore saranno molto importanti per la squadra e questo incontro potrebbe dare un'ulteriore impronta sul futuro del team friulano. Non perdiamo altro tempo, però, e partiamo subito con le formazioni ufficiali. Ecco i ventidue giocatori scelti da Andrea Sottil e Alessio Dionisi. Ecco i titolari di Sassuolo-Udinese.

Queste sono le decisioni da parte dei due tecnici. Sicuramente delle scelte che sorprendono e non poco, dopo la giornata di riposo ci si aspettava la titolarità di Beto ed invece sarà ancora Success a dominare l'attacco della squadra bianconera. Anche a centrocampo ci sono un mare di novità, visto che il team non schiererà Makengo (punto fisso nelle prime giornate), ma viene data fiducia a Tolgay Arslan dopo la prova maiuscola contro la Roma. Nel Sassuolo, invece, non ci sono grandi sorprese se non per l'assenza di Martin Erlic ed al suo posto Ruan. Queste sono le decisioni fatte dai due allenatori ed adesso si aspetta soltanto l'inizio delle danze sul campo da gioco.