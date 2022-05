Sassuolo – Udinese / Le formazioni ufficiali: “Chance Pussetto”

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita. Ecco le formazioni ufficiali in vista di questo incontro

Il team bianconero si prepara a questo incredibile finale di stagione . Stiamo parlando di una squadra che nella seconda parte di campionato ha cambiato completamente i suoi obiettivi e di conseguenza è riuscita a fare la differenza togliendosi parecchie soddisfazioni. Ora resta ancora un obiettivo da raggiungere, stiamo parlando di una posizione nella top 10. Al Mapei Stadium sia il Sassuolo che l'Udinese sono pronte per dare tutto sul campo da gioco e provare in tutti i modi a superarsi in classifica. Intanto non perdere le scelte fatte dai due mister, perché sono già pronte le formazioni ufficiali . Ecco chi scenderà in campo dal primo minuto.

La scelta che alla lettura sorprende tutti riguarda la formazione neroverde e per l'esattezza stiamo parlando dell'assenza di Hamed Junior Traoré. Il talento ivoriano non è riuscito a recuperare e Alessio Dionisi dovrà fare a meno di lui nonostante il suo incredibile stato di forma nelle ultime giornate e negli ultimi mesi. Al suo posto ci sarà una grandissima chance per Matheus Henrique e probabilmente anche un piccolo cambio di ruolo in campo. Il 4-2-3-1 dovrebbe restare tale solo sulla carta e in campo dovrebbe esserci un 4-3-3 più equilibrato. Intanto non perdere tutti i dettagli su questo incontro e soprattutto dove poter vedere l'incontro dal primo minuto. Non fartelo raccontare <<<